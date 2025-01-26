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Meriç Nehri Seddeleri Taşkınlara Karşı Güçlendiriliyor

Edirne'deki Meriç Nehri seddeleri, olası taşkınlara karşı güçlendirme çalışmalarıyla daha dayanıklı hale geliyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:53
Meriç Nehri Seddeleri Taşkınlara Karşı Güçlendiriliyor

Edirne'de önemli bir su kaynağı olan Meriç Nehri, olası taşkın risklerine karşı güçlendirme çalışmalarına tabi tutuluyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Meriç Köprüsü ile Süvari Köprüsü arasındaki alanda yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, toplamda 6 bin 500 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirileceği bildirildi. Bu etkinliklerle, nehrin taşkın riski minimuma indirilerek, çevre güvenliği artırılacak.

Ayrıca, Karaağaç Tahliye Kanalı'nda da 4 bin 600 metre sedde güçlendirme ve taş tahkimatı uygulamaları devam ediyor. Bu çalışmalar, bölgedeki taşkın yönetimi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor. DSİ 11. Bölge...

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Meriç Köprüsü ile Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma yapıyor.

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor. DSİ 11. Bölge...

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Meriç Köprüsü ile Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma yapıyor.

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