Meriç Nehri Uluslararası Kürek Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

Meriç Nehri, Kürek Sporunda Uluslararası Bir Sınav Veriyor

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, 7-8 Eylül tarihlerinde Meriç Nehri'nde düzenlenecek. TED Edirne Koleji Kürek Kulübü’nün Başkanı Nesim İba, bu organizasyonun Cumhuriyet tarihindeki ilk uluslararası kürek yarışması olduğunu belirtti.

Meriç Nehri'nin Hazırlıkları Sürüyor

Türkiye'nin tek doğal kürek parkuru olarak kabul edilen Meriç, bu uluslararası organizasyonla önemli bir merkez haline geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kürek Federasyonu ve Edirne Valiliği’nin destekleriyle nehir, uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

Şampiyona Öncesi Meriç’in Gelişimi

TED Edirne Koleji'nin kurmuş olduğu kürek kulübü, Meriç Nehri'nde üç yıl önce düzenlenen kürek festivalleri ile dikkat çekti. Bu festivaller, parkurun uluslararası düzeyde tanınmasını sağladı. Dünya Kürek Federasyonu (FISA) heyeti tarafından incelemeler yapıldı ve Meriç, Avrupa Kürek Şampiyonası için uygun görülerek aday parkur olarak belirlendi.

Bir Hayalin Gerçekleşmesi

Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba ise, Meriç'in parkur olma sürecinin bir hayalle başladığını ifade etti. İba, "Kürek sporunu tanıtmak için düzenlediğimiz festivaller büyük ilgi gördü. Yurt içindeki yarışmalara ev sahipliği yapma bilincine ulaştık, şimdi ise uluslararası yarışlar için hazırlıklarımız sürüyor," dedi.

Başarı ve Gelecek Hedefleri

İba, Türkiye’nin uluslararası yarışlara ev sahipliği yapma kararı almasının ve Almanya'yı geçerek bu hakkı elde etmesinin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekti. Bu organizasyonla birlikte Meriç Nehri’nin gelecekte uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacağına inandığını belirtti.