Merkel: Afganistan'da Uluslararası Toplum Başarısız Oldu

Merkel, Afganistan'da Uluslararası Toplumun Başarısızlığını Vurguladı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da demokratikleşme ve kadınların özgürlük haklarının güvence altına alınması konusunda uluslararası toplumun ciddi bir başarısızlık yaşadığını ifade etti.

Federal Meclis Araştırma Komisyonu'na Tanık Olarak Dinlendi

Alman ordusunun 2021 yılında Afganistan'dan geri çekilişi hakkında kurulan Federal Meclis Araştırma Komisyonu, Merkel'i tanık olarak dinledi. Alman basınına yansıyan haberlere göre, burada önemli açıklamalarda bulunan Merkel, ordunun çekiliş sürecini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Amerika'nın Terörle Mücadele Desteği Doğruydu