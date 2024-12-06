Merkel: Afganistan'da Uluslararası Toplum Başarısız Oldu

Merkel, Afganistan'da Uluslararası Toplumun Başarısızlığını Vurguladı
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da demokratikleşme ve kadınların özgürlük haklarının güvence altına alınması konusunda uluslararası toplumun ciddi bir başarısızlık yaşadığını ifade etti.
Federal Meclis Araştırma Komisyonu'na Tanık Olarak Dinlendi
Alman ordusunun 2021 yılında Afganistan'dan geri çekilişi hakkında kurulan Federal Meclis Araştırma Komisyonu, Merkel'i tanık olarak dinledi. Alman basınına yansıyan haberlere göre, burada önemli açıklamalarda bulunan Merkel, ordunun çekiliş sürecini ayrıntılı bir şekilde anlattı.
Amerika'nın Terörle Mücadele Desteği Doğruydu
Merkel, “Geriye dönüp bakıldığında, Amerika'nın Afganistan'da terörle mücadeleye verdiği destek doğru bir adımdı. Ancak diğer tüm hedeflerde, demokratikleşme, özellikle kadınlar için özgürlük haklarının güvence altına alınması konusunda uluslararası toplum olarak başarısız olduğumuzu anlamalıyız.” ifadelerini kullandı. Merkel, dönemin Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ve silahlı kuvvetlerin, Afganistan'dan çekilmeyi “çok hassas şekilde” planladıklarını belirtti. 13 Ağustos 2021 tarihinde yaz tatilinde olduğunu söyleyen Merkel, Kabil'deki durumun kötüye gittiği bilgisini telefonla aldığını, ertesi sabah Savunma Bakanı’na tahliye operasyonu için hazırlıkların yapılmasını onayladığını ifade etti. Eski Şansölye, Afganistan'dan çekilmenin acı ve dramatik bir gelişme olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumun Taliban'dan kaçtığını söyledi.
Çekilme Sürecinin Planlama Aşamaları
Çekilmenin Sonuçları
Merkel, dönemin Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ve silahlı kuvvetlerin, Afganistan'dan çekilmeyi “çok hassas şekilde” planladıklarını belirtti. 13 Ağustos 2021 tarihinde yaz tatilinde olduğunu söyleyen Merkel, Kabil'deki durumun kötüye gittiği bilgisini telefonla aldığını, ertesi sabah Savunma Bakanı’na tahliye operasyonu için hazırlıkların yapılmasını onayladığını ifade etti.
Eski Şansölye, Afganistan'dan çekilmenin acı ve dramatik bir gelişme olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumun Taliban'dan kaçtığını söyledi.