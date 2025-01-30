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Merkel'den Göç Önergesi İle İlgili Sert Eleştiri: AfD'nin Desteği Yanlış

Eski Başbakan Merkel, göç düzenlemesi önergesinin aşırı sağcı AfD'nin oylarıyla geçmesine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:11
Merkel'den Göç Önergesi İle İlgili Sert Eleştiri: AfD'nin Desteği Yanlış

Merkel, Göç Önergesine AfD'nin Desteğini Eleştirdi

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin hazırladığı göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önergenin, aşırı sağcı AfD tarafından desteklenerek meclisten geçmesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Merkel'den Uyarı

Merkel, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı ve Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz'in konuşmasına atıfta bulunarak, "29 Ocak 2025'te Alman Federal Meclisi'nde yapılan oylamada ilk kez AfD'nin oylarıyla çoğunluğa izin vermenin yanlış olduğuna inanıyorum," ifadesini kullandı.

Bu bağlamda Merz'i eleştiren Merkel, önergenin AfD'nin desteğiyle kabul edilmesinin kabul edilemez olduğunu, bunun yerine tüm demokratik partilerle birlikte ortak bir çalışma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Demokratik İşbirliği Çağrısı

Merkel, Magdeburg ve Aschaffenburg kentlerinde yaşanan korkunç saldırıları önlemek için, tüm demokratik partilerin taktiksel manevralar yerine dürüstçe, ölçülü tonla ve geçerli Avrupa yasalarına dayanarak işbirliği yapmaları gerektiğini belirtti.

Önergenin İçeriği

CDU/CSU tarafından hazırlanan ve Almanya'daki göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önerge, yeni düzenlemelerle birlikte meclisten geçti. Önerge, tüm komşu ülkelerle sınır kontrolü yapılmasını ve koruma talep edenlerin dahil, ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanmasını talep ediyor. Ayrıca, ülkeyi terk etmesi gereken herkesin gözaltına alınmasını da öngörüyor.

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