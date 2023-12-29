Merkez Bankası 2024 PPK kararları açıklandı

Yeni yol haritasını duyuran Merkez Bankası, dar gelirli vatandaşlar için önemli adımlar atacağını belirtti. Bu adımların uygulanması için çalışmalar başladı.

Merkez Bankası 2024 PPK kararları açıklandı
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Merkez Bankası, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren para politikasını sıkılaştırdığını duyurdu. Açıklamada, enflasyonun düşürülmesi, enflasyon beklentilerinin sağlamlaştırılması ve fiyat istikrarının sağlanması için bu adımın atıldığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada enflasyonu Enflasyon Rapor’larındaki tahminlere ve orta vadede %5 olan hedefe indirmek için gerekli olan para politikası sıkılaştırması, fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceği vurgulandı.

Fiyatların makro ve mikro düzeyde incelenmesi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, para politikasının etkisi altındaki talep faktörleri, arz yönlü gelişmeler, iç ve dış denge, tasarruf eğilimi ve krediler de dahil olmak üzere finansal koşullar, likidite ve fiyat istikrarına etki eden diğer tüm faktörler, para politikası kararlarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

PPK toplantısının öncesinde yedi günlük bir “sessiz dönem” uygulandığı belirtilirken bu dönemde, herhangi bir para politikası ile bağlantılı açıklama gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışındaki ilgili kurumlar ve platformlarla iş birliğini artırmak için etkili bir iletişim stratejisi izleneceğini belirtti. İşbirliğini  güçlendirmek amacı ile Yatırımcı Günleri adında çeşitli etkinlikler düzenleneceği aktarıldı. Yapılacak bu çeşitli etkinlikler enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi alanlarda teknik bilgiler paylaşılacak ve sorulara cevaplar aranacak.

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