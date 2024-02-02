Merkez Bankası Başkanı Erkan istifa ettiğini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Erkan Görevinden Ayrıldı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Erkan, istifasının nedenini, son dönemde kendisine ve ailesine yönelik yürütülen "itibar suikastı" kampanyası olarak gösterdi.

Erkan'ın İstifa Açıklaması

Erkan, istifasını şu sözlerle açıkladı:

"Bu toprakların evladı olarak, bu onurlu göreve layık görüldüğümde kişisel durumumu hiç düşünmeden ülkeme döndüm ve görevime başladım. O zaman da henüz küçük bir çocuğun annesi olarak bu ağır görevi yürütmenin zorluğunu biliyordum. Devletimize ve milletimize hizmet etmek için bugüne kadar durmadan gece gündüz çalıştım. Buna rağmen kamuoyunun da bildiği gibi son zamanlarda şahsıma karşı büyük bir itibar suikastı kampanyası başlatılmıştır. Bu süreçte ailem ve daha bir buçuk yaşında olan masum evladımın daha fazla zarar görmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan görevimden affımı istedim."

Erkan'ın Ekonomik Başarıları

Erkan, görev süresince ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu, ekonomi programının sonuçlarını vermeye başladığını ve Merkez Bankası rezervlerinin yükseldiğini belirtti. Erkan, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada ekonomi programımız sonuçlarını vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki yükseliş, ekonomik göstergeler ile enflasyonun ana eğilimine ilişkin veriler bu başarının göstergesidir." Erkan'ın verdiği bilgiye göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar düşüşle 137 milyar 161 milyon dolara gerilemişti. Aynı dönemde, 21 milyar 175 milyon dolar olan net uluslararası rezervler ise 12 milyar 162 milyon dolara inmişti. Erkan, rezervlerdeki düşüşün geçici olduğunu ve önümüzdeki dönemde tekrar yükseleceğini ifade etti.

Erkan'a Karşı Yürütülen İtibar Suikastı Kampanyası

Erkan, son dönemde kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları "itibar suikastı" olarak tanımladı. Bu iddialar, Erkan'ın bankada resmi olmayan bir yönetici olarak atadığı Erol Erkan'ın, banka personelinin işe alınması, işten çıkarılması ve tayin gibi konularda yetkili olduğu, kendisine oda, koruma ve makam aracı sağlandığı, ayrıca Erkan'ın eşi Avukat İrem Kökçü'nün 2004-2009 yılları arasında Adnan Oktar'ın müritleri arasında bulunduğu ve bu davada tanık olarak yer aldığı şeklindeydi. Erkan, bu iddiaların asılsız olduğunu, kendisine ve ailesine karşı bir iftira kampanyası olduğunu, hukuki haklarını arayacağını söyledi.

Erkan'ın Teşekkür Ettiği Kişi ve Kurumlar

Erkan, istifa açıklamasında kendisine teşekkür ettiği kişi ve kurumları da anlattı. Erkan, şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma onurunu bana bahşeden Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi birlikte yaptığım, gece gündüz fark etmeden büyük bir fedakarlıkla çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür borçluyum. Özellikle Amerika'da özel sektörde geçirdiğim 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık deneyimimden sonra, evladıma da miras bırakacağım en büyük şey olan ülkeme ve milletime hizmet etme fırsatını bana veren ve görev sürem boyunca desteklerini hiç eksik etmeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum."







Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan'ın istifası hakkında açıklamada bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesi sonrası bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Özeti

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza olan desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir.

“Önerim Doğrultusunda…”

Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize güvenle yaklaşmaya devam edeceğiz.”