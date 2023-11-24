Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2,7 milyar TL’lik kredi desteğini duyurdu

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Adıyaman’a geldi. Erkan, ilk olarak Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törene katıldı. Erkan, burada öğrencilerle sohbet ederek, onlara hediyeler verdi.



Erkan, daha sonra depremin yıkıcı etkilerini yaşayan vatandaşlarla görüştü. Erkan, konteyner kentleri gezerek, depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Erkan, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin yanlarında olduğunu vurguladı.





KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK



Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Adıyaman Valiliğine de bir ziyaret gerçekleştirdi. Erkan, Vali Mahmut Demirtaş’tan depremle ilgili bilgi aldı. Erkan, depremden zarar gören firmalara kredi desteği sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Deprem bölgesindeki 116 farklı firmaya toplamda 2,7 milyar lira tutarında kredi kullandırdık. Bu kredilerin ödemelerini ve faizlerini 6 ay süreyle erteledik. Ayrıca, depremden etkilenen diğer 6 ilimizdeki müşterilerimize de aynı imkanı sunduk. Böylece, deprem bölgesindeki ekonomik faaliyetleri desteklemeyi amaçladık.”

EĞİTİM VE SAĞLIK KURUMLARINI ZİYARET ETTİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Adıyaman’daki temaslarını Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen istişare toplantısıyla tamamladı. Erkan, burada iş insanlarıyla bir araya gelerek, ekonomik gelişmeler ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erkan, ayrıca, deprem bölgesindeki eğitim ve sağlık kurumlarını da ziyaret etti. Erkan, depremde hasar gören okul ve hastanelerin onarımı için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Erkan, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.