Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama: Temel amaç fiyat istikrarını sağlamaktır

Yeni görev ataması ile Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, temel amacın fiyat istikrarı olduğu vurgusunu yaptı ve çalışmaların bu hedef doğrultusunda yürütüleceğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama: Temel amaç fiyat istikrarını sağlamaktır
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, başkanlığa getirilmesinin ardından ilk açıklamasını gerçekleştirdi. Karahan, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede kararlılıklarını yineledi. Karahan, enflasyonun hedeflenen seviyelere inene kadar parasal sıkılığın devam edeceğini ve enflasyonun herhangi bir artışına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Karahan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

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