Merkez Bankası Başkanından Enflasyon Açıklaması: Gerileme Başlayacak!

Sektörel anlamda genel bir değerlendirme toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yaptığı konuşma ile enflasyon verilerine ve geleceğe yönelik kritik açıklamalarda bulundu. Erkan, açıklamasında, "Ortalaması yüksek, sürdürülebilir ve oynaklığı düşük milli gelir büyümesinin olmazsa olmaz koşulu olan düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül eder hale gelmiştir ve ülkemizin artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır." ifadelerine yer verdi. Kasım öncü göstergelerinin enflasyon oranlarında gerilemeyi tetikleyeceğini bildiren Erkan, döviz kurundaki değişimlerin de bu durumu etkileyeceğini ifade etti. Kur istikrarının enflasyonda olumlu etkiler yaratacağına vurgu yaptı.

Hafize Gaye Erkan, firmaların anlık olarak iki haftada bir fiyat değiştirdiği bu dönemden daha uzun süreli değişikliklerin görüleceği döneme geçiş yapılacağını belirtti. Yatırımcılara da konuşmasında parantez açan Erkan, yatırımlarda kısa vadeli düşünce odaklı olduklarını ve bu durumun büyüme adımlarında risk oluşturduğunu öne sürdü. Fiyat istikrarının büyüme devamlılığı için kritik nokta olduğunun da altını çizdi.





Beklenti Dağılımında İyileşmeler Olduğunu Belirtti

Bireysel kredi büyümesinde değişmeler yaşandığının ve normalleşme adımlarına geçildiğini belirten Erkan, atılan adımların kredi yeterliliği noktasında olması gereken finansal sıklığı sağladığını belirtti. Bu durumun ticari büyümede devamlılık sağladığını ve dengeli bir yapı oluşmasında olumlu etki yaptığını beyan etti.

Fiyat indirimlerine yönelik olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten Erkan, konu ile ilgili "Enflasyondaki yükselişten sonra, politika kararlarımızın etkilerinin devreye girmesiyle birlikte beklentilerde ve beklenti dağılımında iyileşme işaretleri belirmeye başlamıştır. Gelecekte enflasyonun ne olacağına dair beklentilerdeki düzelme, fiyat oluşumuna da yansımaktadır. Nitekim, fiyatlama davranışlarında da olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi, para politikasından daha çok etkilenen ürün gruplarında fiyat artış hızı azalmakla birlikte, uzun bir süreden sonra ilk kez indirimler görülmeye başlandı. Firmaların talepteki aşırılığın geri çekildiğini görerek fiyat indirimlerine başlamaları hem tüketiciler hem de rekabet ortamı için oldukça sevindiricidir." şeklinde ifadeler kullandı.







2024 Yılının İkinci Yarısını İşaret Etti

Hafize Gaye Erken enflasyon gerilemesi ile ilgili güncel verileri ve gelecek öngörülerini paylaştı. Anlık verilere yönelik değerlendirme yaparken geleceğe yönelik tarih de verdi. Erkan'ın konuşmasında enflasyonun kasım ayında gerilemeye başladığı vurgusu yer alırken 2024'ün ikinci yarısına işaret etti. Hafize Gaye Erkan konuşmasında, "Attığımız adımlarla birlikte, özellikle büyükşehirlerde, kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri alıyoruz. Parasal aktarım sürdükçe bu gözlemler daha da yaygınlık gösterecektir. Özetlediğim bu görünüm altında, enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir. Enflasyon Raporu'nda da belirttiğimiz gibi yıllık enflasyon mayıs ayındaki baz etkisiyle tepe noktasına ulaştıktan sonra 2024'ün ikinci yarısında gerileyecek. Baz etkilerinin ötesinde, enflasyondaki düşüş süreci birçok kanalla kendini gösterecek" ifadelerine yer verdi.

Artık Türk Lirasına Geçiş Zamanı Geldi Vurgusu Yaptı

Hafize Gaye Erkan Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini vurguladı. İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda yaptığı açıklamada bu konuya dikkat çekerken, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Türk lirası tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata olan talep artmıştır. Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine uluslararası yatırımcıların da inanmaya başladığını rapor, beklenti, ilgi ve girişler üzerinden izlemekteyiz. Ülkemiz varlıklarına olan talebin artmasıyla fiilen girişlerin de artmaya başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel sektörel değerlendirme amacı ile yapılan toplantı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Başkanlığını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yaptığı toplantıya katılımcıların yanı sıra Hafize Gaye Erkan'ın enflasyon açıklamaları damga vurdu. Özellikle Erkan'ın Türk Lirası vurgusu dikkat çekti. "Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Türk lirası tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata olan talep artmıştır. 17 Kasım itibarıyla, sadece 12 hafta içerisinde, Türk lirası mevduat 1,7 trilyon Türk lirası artmış, kur korumalı mevduat 601 milyar Türk lirası gerilemiş ve döviz cinsi mevduat da yaklaşık 3 milyar ABD doları gerilemiştir. Türk lirasına geçişi kuvvetlendiren sadeleştirme adımlarımız, milli paramız ile tasarrufu özendirerek para politikamızın etkinliğini artırmaktadır." Erkan'ın konuşmasında dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.