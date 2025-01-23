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Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimı: Politika Faizi Yüzde 45

Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:01
Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimı: Politika Faizi Yüzde 45

Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yeni seviyesini yüzde 45 olarak belirledi. Bu önemli adım, sıkı para politikasının gevşetilmesi yönünde atılan yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Piyasa Tepkileri

Uzmanlar, faiz indirimine ilişkin piyasa tepkilerini merakla izliyor. Ekonomik büyüme ve enflasyon hedefleri doğrultusunda bu indirim, kredi maliyetlerini etkileyecek ve ekonomiyi canlandırma yönünde etkiler yapabilir.

Gelecek Öngörüleri

Analistler, Merkez Bankası'nın aldığı bu kararın, ilerleyen günlerde hem döviz kurlarında hem de piyasa koşullarında nasıl bir etki yaratacağını takip edeceklerini belirtiyorlar.

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