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Merkez Bankası'ndan faiz kararı açıklaması geldi: Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı gerçekleştirildi

Merkez Bankası'ndan merakla beklenen faiz kararı açıklaması geldi. Fatih Karahan'ın katılım gösterdiği ilk toplantıdan faiz oranı yüzde 45 seviyesinde olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 14:21
Merkez Bankası'ndan faiz kararı açıklaması geldi: Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı gerçekleştirildi

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, politika faizi olarak belirlenen yüzde 45 seviyesinde kalmaya devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

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