Merkez Bankası'ndan faiz kararı: Yılın son faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artışı yaparak politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42.5'e yükseltti. Merkez Bankası, enflasyon ve kur baskılarını azaltmak için para politikasında sıkı duruşunu koruduğunu vurguladı.



Enflasyon görünümü

Merkez Bankası, kasım ayında enflasyonun son Enflasyon Raporu'nda öngörülen seviyeye yakın bir artış gösterdiğini açıkladı. Merkez Bankası, yurt içi talebin halen yüksek seviyede olduğunu, hizmet fiyatlarının dirençli olduğunu ve jeopolitik risklerin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Bununla birlikte, yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşulları sıkılaştırdığını ve yurt içi talebin dengelendiğini gösterdiğini de ifade etti. Merkez Bankası, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında kısmi bir iyileşme yaşandığını da değerlendirdi.



Dış finansman koşulları

Merkez Bankası, dış finansman koşullarının iyileşmesinin, rezervlerin artmasının, talebin dengelenmesinin cari işlemler hesabına olumlu yansımasının ve Türk lirası varlıklara iç ve dış talebin güçlenerek yükselmesinin, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine destek verdiğini duyurdu. Merkez Bankası, bu kapsamda, aylık enflasyonun ana eğilimindeki azalışın devam ettiğini belirtti.



Merkez Bankası, dezenflasyon sürecini tamamlamak için gerekli olan parasal sıkılığa önemli ölçüde ulaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını azalttığını açıkladı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını kısa sürede bitirmeyi planladığını kaydetti. Merkez Bankası, fiyat istikrarının sağlanması için gerekli olan parasal sıkılığın ise ihtiyaç duyulduğu sürece devam edeceğini vurguladı.

Parasal sıkılaştırma süreci

Merkez Bankası, dezenflasyon sürecini tamamlamak için gerekli olan parasal sıkılığa önemli ölçüde ulaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını azalttığını duyurdu. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını kısa sürede bitirmeyi planladığını kaydetti. Merkez Bankası, fiyat istikrarının sağlanması için gerekli olan parasal sıkılığın ise ihtiyaç duyulduğu sürece devam edeceğini vurguladı.



Merkez Bankası, mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasını daha etkin hale getirecek ve makro finansal istikrarı pekiştirecek şekilde basitleştirdiğini açıkladı. Merkez Bankası, kredi faizlerinin finansal sıkılık hedefiyle uyumlu seviyede olduğunu belirtirken, Türk lirası mevduat payını artırmaya yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşmayla birlikte aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama yapısını iyileştirmeye devam edeceğini öngördüğünü bildirdi. Merkez Bankası, faiz kararlarının yanında, parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek için, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edeceğini kaydetti.

Politika kararları

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini göz önünde bulundurarak, enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde politika kararlarını almaya devam edeceğini kaydetti. Merkez Bankası, enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeleri yakından izleyecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirtti. Merkez Bankası, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede vermeye devam edeceğini vurguladı. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin beş iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.