Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleri ile ilgili karar

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranları için yeni bir karar almadığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleri ile ilgili karar
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Merkez Bankası, bugünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e yükseltti. Merkez Bankası, faiz artırımının ardından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranları için yeni bir karar almadığını duyurdu. Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarının güncel piyasa koşullarını yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem ile belirlendiğini hatırlattı.

Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut düzeylerini aşmaması için TCMB referans orana bir üst limit getirdi. Bu limit, referans oranın şu anki değeri olan 3,11 olarak belirlendi.

Mevcut seviyenin altındaki oranlar için hesaplama yönteminde bir değişikliğe gidilmediği açıklamada belirtildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır."

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