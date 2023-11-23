Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullananlara uyarı!

Kredi kartı kullanıcıları, yıl sonuna kadar faiz oranlarında bir artışla karşılaşmayacak. Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ve üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının aralık ayında değişmeyeceğini duyurdu. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, bu oranların hesaplanmasında kullanılan referans oranın nasıl belirlendiği ve aralık ayı için sabit kalacağı bildirildi.

Referans Oran Nasıl Belirleniyor?

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ve üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplayarak ilan ediyor.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor. Referans oran, her ayın sondan beşinci iş günü ilan ediliyor. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncelleniyor.





Aralık Ayı İçin Referans Oran Sabit Kalacak

Merkez Bankası, referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağını hesapladı. Buna göre; kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecek.

Kredi Kartı Kullanıcıları Ne Yapmalı?

Kredi kartı kullanıcıları, faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağını bilmelerine rağmen, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanmamak için dikkatli olmalıdır. Kredi kartı borçlarını asgari tutarda ödemek yerine, mümkün olduğunca tamamını veya en fazla iki taksitte ödemeye çalışmalıdır. Ayrıca, kredi kartı limitlerini gelirlerine göre belirlemeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmalıdır.

• Kredi kartı azami faiz oranı nedir? Kredi kartı azami faiz oranı, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak en yüksek faiz oranıdır. Bu oran, referans orana göre belirlenir. Referans oran ise 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanır. Kasım ayı için kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,25 olarak belirlenmiştir.

• Kredi kartı üye işyeri komisyon oranı nedir? Kredi kartı üye işyeri komisyon oranı, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinin bankalara ödediği orandır. Bu oran, referans orana göre belirlenir. Referans oran ise 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanır. Kasım ayı için kredi kartı üye işyeri komisyon oranı yüzde 1,84 olarak belirlenmiştir.

• Kredi kartı faiz oranları aralık ayında değişecek mi? Kredi kartı faiz oranları aralık ayında değişmeyecek. Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ve üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının aralık ayında sabit kalacağını duyurdu.