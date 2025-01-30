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Merkez Bankası'ndan Para Politikası Toplantısı Özeti: Dezenflasyon Süreci Güçleniyor

Merkez Bankası, para politikasındaki kararlı duruşun dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:47
Merkez Bankası'ndan Para Politikası Toplantısı Özeti: Dezenflasyon Süreci Güçleniyor

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak'ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetini yayımladı. Özetin içeriğinde, para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenmeye, Türk lirasında reel değerlenmeye ve enflasyon beklentilerinde düzelmeye katkıda bulunduğu belirtilerek, maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine önemli bir katkı sağlayacağı ifadesine yer verildi.

Yıllık Enflasyon Verileri

Aralık ayında tüketici fiyatlarının %1,03 oranında yükselmesiyle yıllık enflasyon 2024 yılında %44,38 seviyesine geriledi. Özette, aylık tüketici enflasyonundaki düşüşün gıda enflasyonundaki yavaşlamadan kaynaklandığı ifade edildi.

B ve C endekslerinin yıllık enflasyonları sırasıyla %43,94 ve %45,34 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyona katkı sağlayan gıda ve hizmetler ana gruplarında belirgin bir gerileme gözlemlendi. Aralık ayında temel mal enflasyonu ılımlı seyrederken, hizmet grubunda aylık fiyat artışları yavaşlama gösterdi.

Üretici Fiyatları ve Küresel Gelişmeler

Yurt içi üretici fiyatları aralık ayında %0,40 artarak, yıllık enflasyon %28,52 seviyesine geriledi. Özetin devamında, uluslararası emtia fiyatlarının ılımlı bir seyir izlediği, özellikle Brent ham petrol fiyatlarının ocak ayında 79,8 dolara yükseldiği belirtildi.

Enflasyon Beklentileri ve Para Politikası Stratejisi

Para Politikası Kurulu, faiz oranını %47,5'ten %45'e indirdi. Enflasyon beklentilerinin iyileşme eğilimi gösterdiği ancak hala risk teşkil ettiği vurgulandı. Kurul, para politikası araçlarını etkili şekilde kullanarak, enflasyonu %5 hedefi doğrultusunda belirlemeyi sürdürecektir.

Likidite koşullarının etkili bir şekilde izleneceği ve parasal sıkılaştırmanın sonucunun dikkatle değerlendirileceği ifade edildi.

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