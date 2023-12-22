Merkez Bankası'ndan tarihi adım: 17 yıl aradan sonra ilk depo alım ihalesi gerçekleşti

TCMB, TL depo alım ihaleleriyle likidite fazlasını azaltmaya başladı. TCMB, bugün 80 milyar TL'lik 2 hafta vadeli depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihale, 2006'dan bu yana ilk defa yapıldı. TCMB, sterilizasyon araçlarını çeşitlendirmek için bu adımı attı.

TCMB, dün faizi 250 baz puan artırdığı toplantıda bu kararı duyurdu. TCMB, seçimlerden beri zorunlu karşılıklarla 1 trilyon TL'lik likidite fazlasını çekti. Depo ihaleleriyle de sıkılaştırma politikasını sürdürecek.

Merkez Bankası, Türk Lirası likidite fazlasını azaltmak için yeni bir adım attı. Bankalar, ihale yoluyla Merkez Bankası'na Türk Lirası depo verecek. Bu işlemler, Merkez Bankası'nın likidite yönetimindeki etkinliğini artıracak.