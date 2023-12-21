Merkez Bankası'ndan yeni rekor: Toplam rezervler zirveye tırmandı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 890 milyon dolarlık bir artışla 95 milyar 399 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 8 Aralık haftasında 94 milyar 509 milyon dolar düzeyindeydi. Aynı dönemde altın rezervleri de 265 milyon dolarlık bir yükselişle 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artarak 142 milyar 528 milyon dolara ulaştı. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesiydi. Toplam rezervler, mayıs ayı sonundan 15 Aralık haftasına kadar 44 milyar 70 milyon dolarlık bir artış gösterdi. Bu artış, yüzde 44.8 oranındaydı.