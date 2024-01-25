Merkez Bankası'ndan yılın ilk faiz kararı geldi

Merkez Bankası, yılın ilk faiz toplantısında politika faizini yüzde 45 olarak belirledi. Böylece politika faizi, önceki toplantıya göre 2,5 puan artmış oldu. Merkez Bankası, enflasyonun yüksek seyretmesi ve jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle parasal sıkılaştırmayı sürdürme kararı aldı. Merkez Bankası, ayrıca enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı da olsa iyileşme olduğunu, dış finansman koşulları, rezervler, cari dengede ve Türk lirası varlıklara talepte olumlu gelişmeler olduğunu, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devam ettiğini bildirdi. Merkez Bankası'ndan gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür."

ENFLASYON RİSKLERİ ORTADAN KALKARSA TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Merkez Bankası, enflasyon risklerinin ortadan kalkması durumunda parasal sıkılığı gözden geçireceğini de belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir."

KREDİ ARZI VE MEVDUAT FAİZ DALGALANMALARINA TEDBİR

Merkez Bankası, ayrıca mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecini başlattığını, kredi arzı ve mevduat faizindeki dalgalanmalara karşı makroihtiyati tedbirler alacağını, sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek miktarsal sıkılaştırmaya devam edeceğini şu ifadelerle duyurdu:

"Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir."

HEDEF ENFLASYONU YÜZDE 5 SEVİYESİNE ÇEKMEK

Kurul, ekonomideki gelişmeleri ve enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak, parasal sıkılaştırma politikalarını belirlemeye devam edeceğini ifade etti. Hedef, orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine çekmek olarak belirlenirken, kararlar öngörülebilirlik, veri odaklılık ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde alınacak. Toplantı özetleri ise beş iş günü içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu açıklamalar, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda kararlı bir şekilde politika araçlarını kullanmaya devam edeceğini vurguluyor. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecekti. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."