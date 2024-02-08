Merkez Bankası'ndan yıllık enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaştı. Karahan, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını, parasal sıkılığı sürdüreceklerini ve fiyatlama davranışlarını izleyeceklerini söyledi. Karahan, ayrıca talep, ithalat, dış ticaret, kredi ve mevduat verilerini değerlendirdi. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerinde bir değişiklik yapmadıklarını, 2024 yılında yüzde 36, 2025 yılında yüzde 14 ve 2026 yılında yüzde 9 enflasyon beklediklerini açıkladı.

Karahan'ın açıklamasında dikkat çeken detaylar ise şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede kararlılıklarını vurguladı. Karahan, enflasyonun hedeflenen seviyeye inene kadar parasal sıkılığın devam edeceğini belirtti. Karahan, ayrıca enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları konusunda da uyarılarda bulundu. Bu yılın ilk enflasyon raporunu tanıtmak için bir bilgilendirme toplantısı yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, şöyle dedi;

"Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz."

PERAKENDE SATIŞLARDA DİRENÇ DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede atılan adımları değerlendirdi. Karahan, talep ve ithalatta dengelenme sağlandığını, dış ticarette iyileşme olduğunu ancak perakende satışlarda direncin sürdüğünü belirtti. Karahan, enflasyonun ana eğiliminin düşmesinin para politikası için kritik olduğunu vurguladı.

"Politikalarımız, talepteki aşırılığın giderilmesinde etkili olmakla birlikte, perakende satışlarda direnç hala devam etmekte. İç talepteki dengelenme ile son dönemde ithalat eğilimi de zayıfladı. Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşmeyi görmeyi, para politikasının seyri açısından önemli görmekteyiz."

SON 5 AYDA TL MEVDUATI 2,4 MİLYAR LİRA ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TL mevduat faizlerinin yükselişini ve kredi büyümesini değerlendirdi. Karahan, bireysel kredi büyümesinde dengelenme sağlandığını, ancak kredi aşırılıklarına karşı tedbirli olacaklarını belirtti. Karahan, ayrıca TL mevduatın artışını ve KKM mevduatın azalışını rakamlarla paylaştı.

"Öncü veriler son düzenlememizle birlikte TL mevduat faizlerinin yeniden artmaya başladığına işaret etmektedir. Bireysel kredi büyümesinde dengelenme süreci yakından takip edilmektedir. Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Son 5 ayda TL mevduat 2,4 milyar lira artmış, KKM mevduat 1,3 milyar lira azalmıştır."

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 36 OLDU

Fatih Karahan, enflasyon tahminlerini açıkladı. Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde bir değişiklik olmadığını, 2024 yıl sonunda yüzde 36, 2025 yıl sonunda yüzde 14 ve 2026 yıl sonunda yüzde 9 enflasyon beklediklerini belirtti. Karahan, Mayıs ayından sonra enflasyonda düşüş eğilimi başlayacağını, politika faizinin de enflasyonun tahmin aralığına yaklaşana kadar mevcut seviyede kalacağını vurguladı.

"2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini önceki rapordaki haliyle korundu. 2024 yıl sonu yüzde 36, 2025 yıl sonu ise yüzde 14 olarak tahmin edilmiştir. Mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine göreceğiz. Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyonun, tahmin aralığına yakınsaması gözlemlenecek."