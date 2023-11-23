Merkez Bankası'nın faiz kararı ne oldu? Ne kadar faiz artırımı yapıldı?

! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı ve politika faizini beklentilerin üzerinde bir hamleyle 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Bu önemli karar, TCMB'nin enflasyonla mücadelede daha sıkı bir duruş benimsemek ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla aldığı bir adım olarak değerlendiriliyor. Faiz artışıyla birlikte, Merkez Bankası fiyat istikrarını koruma ve ekonomiyi dengeleme hedeflerine yönelik kararlılığını vurgulamış oldu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne oldu? Ne kadar faiz artırımı yapıldı?
Yayın Tarihi:

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 40’a yükseltildi. Bu, son altı ayda yapılan toplam 3 bin 150 baz puanlık faiz artışının devamı niteliğinde.

Enflasyonla Mücadelede Kararlı Adımlar

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), kasım ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40’a çıkardı. Bu karar, enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atıldığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Merkez Bankası, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde politika kararlarını belirlemeye devam edeceğini bildirdi.

Piyasaların Tepkisi

Faiz kararı öncesinde 28,80 seviyesinde olan dolar/TL kuru, karar sonrasında 28,50 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise yüzde 1,5 yükselişle 8 bin 200 puanın üzerine çıktı. Ekonomistler, faiz artışının piyasaların beklentilerinin üzerinde olduğunu ve Merkez Bankası’nın güven tazelediğini belirttiler.

Enflasyon Hedefleri

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon hedefini yüzde 65, 2024 yılına ilişkin hedefi yüzde 33 olarak belirledi. Bu hedefler, son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu. Geçen seneki programda enflasyon hedefi 2023’te yüzde 24,9, 2024’te yüzde 13,8, 2025’te yüzde 9,9 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklandı? Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14:00’te açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararı doları nasıl etkiledi? Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar/TL kuru 28,80 seviyesinden 28,50 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiledi? Merkez Bankası faiz kararı sonrasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 8 bin 200 puanın üzerine çıktı.

Merkez Bankası faiz kararı enflasyonu nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz kararı, enflasyonla mücadelede kararlılık göstererek, enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını olumlu yönde etkiler. Faiz artışı, yurt içi talebi dengeler, döviz kuru istikrarını sağlar ve cari işlemler dengesini iyileştirir.

Öne Çıkanlar
Ajanslar SON DAKİKA olarak geçti! Sosyal yardım miktarı 7500 TL üstüne çıkacak Ajanslar SON DAKİKA olarak geçti! Sosyal yardım miktarı 7500 TL üstüne çıkacak
Çiçekleri coşturan karışım! Toprağının içine dökünce ölüyü bile diriltiyor Çiçekleri coşturan karışım! Toprağının içine dökünce ölüyü bile diriltiyor
Yumurtayı soyduktan sonra kabuklarını saklayın! Dışarda parayla satılıyor, binbir derdin devası çıktı Yumurtayı soyduktan sonra kabuklarını saklayın! Dışarda parayla satılıyor, binbir derdin devası çıktı
Çok Okunanlar
Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Ankara'daki kan donduran cinayette yürek yakan detay! Küçük kızın son sözleri gözyaşlarına boğdu Ankara'daki kan donduran cinayette yürek yakan detay! Küçük kızın son sözleri gözyaşlarına boğdu Dilan Polat ve Engin Polat davasında bomba gelişme! O isim tahliye oldu Dilan Polat ve Engin Polat davasında bomba gelişme! O isim tahliye oldu Zonguldak'taki gemi faciasından bir acı haber daha Zonguldak'taki gemi faciasından bir acı haber daha Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullananlara uyarı! Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullananlara uyarı! Hacizli araçlarınızı geri almak için son 10 gün! Hacizli araçlarınızı geri almak için son 10 gün!