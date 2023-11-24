Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Goldman Sachs'tan Yeni Tahmin: Faiz Yüzde 42.50'ye Çıkacak

Merkez Bankası, dün yaptığı toplantıda piyasaları şaşırtan bir karara imza attı. Banka, beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı yaparak, politika faizini 500 baz puan yükseltti ve yüzde 40'a çıkardı. Bu kararın ardından, ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, faiz tahminini güncelledi. Banka, Merkez Bankası'nın faiz artırımı döngüsünü 250 baz puan daha artışla yüzde 42.50'de tamamlayacağını ve sıkılaşma sürecinin sona ereceğini belirtti.

GOLDMAN SACHS: FAİZ İNDİRİMLERİ 2024'TE BAŞLAYACAK

Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yayımladığı raporda, faiz tahminini güncelledi. Banka, Merkez Bankası'nın aralık ayındaki toplantısında politika faizini 250 baz puan daha artıracağını ve yüzde 42.50'ye yükselteceğini öngördü. Banka, bu şekilde faiz artırımı döngüsünün tamamlanacağını ve 2024 yılında faiz indirimlerine başlanacağını tahmin etti. Banka, 2024'ün üçüncü çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağı, yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu. Banka, yıl sonunda enflasyonun da yüzde 35'e gerileyeceği tahminine yer verdi.