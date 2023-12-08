Merkez Bankası'nın politika faiz artışına bankalardan karşılık geldi: Mevzuat faizleri yüzde 50 seviyesine dayandı!

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak amacı ile para politikasında değişikliğe gitmiş enflasyondaki artışı frenlemeye başlamıştı. Bu adımın ardından Türk Lirası'na dair güven artışı meydana gelirken risk priminin düşüşe geçmiş olması kredi derecelendirme kuruluşlarını da harekete geçirdi. Süreci takibe alan kuruluşlar Türkiye'nin kredi notunu yükseltmek için izlemeye başladı.

Merkez Bankası'ndan politika faiz oranlarını yüzde 40'a yükseltme hamlesinin ardından mevduat bankalarından karşı atak geldi.

Merkez Bankası'nın en son yayımladığı verilere göre, bankaların sunduğu en yüksek faiz oranı, 3 aylık mevduat hesaplarında kaydedildi. Bu kapsamda, bazı bankaların 3 aylık mevduatlara yüzde 49,33'e kadar faiz sağladığı belirlendi. Diğer vadeli mevduat seçenekleri de dikkate alındığında, 1 aylık mevduatlara yüzde 40,77, 6 aylık mevduatlara ise yüzde 48,87 oranında faiz uygulandığı gözlemlendi. Ayrıca, 1 yıl vadeli mevduatlarda yüzde 45 faiz oranı görülürken, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarına yüzde 37 oranında faiz uygulandığı belirlendi.

Bankalar, büyük meblağlarda parası olan müşterilere cazip faiz oranları sunuyor. Özellikle şube müdürleri, yüksek miktarlardaki mevduatlara ekstra yüzde 1-2 oranında faiz avantajı sağlayabildiği belirtiliyor. Uzmanlardan mevduat hesabına para yatırmayı düşünenlere de, faiz oranları konusunda mutlaka pazarlık yapmaları önerileri geliyor.

2023 yılı itibarıyla, yurt içindeki şubelerde bulunan mevduatların sigorta kapsamı, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar hariç olmak üzere, her bir mevduat bankası için her bir kişiye 400 bin TL'ye kadar geçerli olduğu belirtiliyor.