Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası, 22 Aralık haftasında toplam rezervlerinin 2 milyar 925 milyon dolar artarak 145 milyar 453 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Bu rakam, Merkez Bankası tarihindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Brüt döviz ve altın rezervlerinde de önemli artışlar yaşandı.

Merkez Bankası, haftalık para ve banka verilerini açıkladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Aralık haftasında 2 milyar 925 milyon dolarlık bir artışla 145 milyar 453 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri, 22 Aralık haftasında rekor seviyeye ulaştı. Brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 158 milyon dolarlık artışla 97 milyar 557 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri de 767 milyon dolarlık yükselişle 47 milyar 896 milyon dolara ulaştı. Bu artışlar, Türkiye ekonomisinin güçlenmesinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.