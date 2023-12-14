Merkez Bankası rezervleri rekor kırmayı sürdürüyor

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 140.1 milyar dolar seviyesinden 141.4 milyar dolara çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Bu, tüm zamanların en yüksek brüt rezerv seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırmayı sürdürüyor
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Türkiye ekonomisinin güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteren öncü göstergelerden biri olan Merkez Bankası'nın brüt rezervleri, devam eden yükselişini sürdürdü. Bu hafta da 141.4 milyar dolar seviyesine ulaşan brüt döviz rezervleri, her hafta yeni rekora imza atarak ekonominin sağlam temellerini pekiştiriyor.

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