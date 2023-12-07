Merkez Bankası rezervlerinde rekor: 140,1 milyar dolar ile yüzde 42,3 artış görüldü!

1 Aralık haftasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 656 milyon dolarlık bir artışla 140 milyar 149 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bu dönemde Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 236 milyon dolar artarak 93 milyar 233 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 1 milyar 420 milyon dolar artışla 46 milyar 916 milyon dolara ulaştı. Toplam rezervlerdeki bu yükseliş, mayıs sonundan itibaren 1 Aralık'a kadar olan süreçte 41 milyar 691 milyon dolarlık bir artışı temsil ediyor ve bu artış oranı yüzde 42,3'e denk geliyor.