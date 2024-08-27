Merkez Bankası Toplantısı: Para Politikası ve Ekonomik Gelişmeler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Kur Korumalı Mevduatların Durumu

Merkez Bankası, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki çözülme hızının artmasıyla, TL mevduata olan talebin sürekli olarak devam ettiğini açıkladı. Son toplantının özetine göre, KKM yenilemelerindeki azalma ile yabancı para mevduatlarında hafif bir artış gözlemleniyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Toplantıda, küresel büyüme görünümündeki sınırlı iyileşmenin 2023 yılının ikinci çeyreğinde de sürdüğü ifade edildi. Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla hesaplanan küresel büyüme endeksinin, 2024'te yüzde 2 oranında artması bekleniyor. Gelişmiş ülkelerin birinci çeyrek raporları, iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmanın hizmet sektöründen kaynaklandığını ortaya koydu.

Faiz ve Enflasyon Beklentileri

Özette, ABD ekonomisinin büyüme eğiliminde diğer gelişmiş ülkelerden olumlu bir ayrışma gözlemlendiği aktarıldı. Merkez Bankaların faiz indirim süreçlerinin temkinli ilerlemesi, 2024 yılında küresel ekonomik faaliyetlerin seyrini etkileyen önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

Likidite Yönetimi ve Rezerv Durumu

Parasal koşullara dair yapılan değerlendirmede, TL varlıklara yönelimin bunlara olan talebi artırdığına dikkat çekildi. TL mevduat faizlerinin 9 Ağustos itibarıyla yüzde 55,20 seviyesine gerilediği ve ticari kredi faizlerinin yüzde 58,57 seviyesine düştüğü kaydedildi.

Likidite fazlasının, zorunlu karşılıklar ve genişletilen araç seti kullanılarak sterilize edildiği belirtildi. Merkez Bankası, son PPK döneminde döviz swap ihaleleri de düzenlenerek piyasa istikrarı hedeflendi. Ayrıca, Türkiye'nin brüt uluslararası rezervlerinin 150,23 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Gelişmeler ışığında, ekonomideki dengeyi korumak adına atılan adımlar ve piyasalardaki dönüşüm yakından takip ediliyor.