Merkez Bankasından Duyuru: EFT/FAST Ücretlerinde Yeni Düzenleme: O Uygulama Kaldırılacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), EFT ve FAST işlemlerine ilişkin ücret tarifelerinde önemli bir değişiklik yaparak, azami ücretlerde düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, bütün EFT/FAST işlemlerinde saat veya gün farkı olmaksızın aynı azami ücret tarifesi uygulanacak.

TCMB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerine göre, bankaların finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden alabilecekleri ücretlere ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.

Buna göre, hafta içi saat 16.00’dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu. Bu uygulama, 1 Aralık 2023’te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, EFT/FAST işlemlerinde saat veya gün farkı olmaksızın bütün bankalar aynı azami ücret tarifesini uygulayacak. Bu da finansal tüketiciler ve ticari müşteriler için daha düşük maliyetli ve daha kolay para transferi imkanı sağlayacak.

EFT/FAST Nedir?

EFT, Elektronik Fon Transferi anlamına gelir. Bankalar arası para transferi yapmak için kullanılan bir sistemdir. EFT işlemleri, bankaların belirlediği mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. EFT işlemlerinde, gönderici ve alıcının hesap numarası, IBAN numarası, adı soyadı gibi bilgileri girilmesi gerekir.

FAST, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelir. EFT’ye alternatif olarak geliştirilen bir sistemdir. FAST işlemleri, 7/24 gerçekleştirilebilir. FAST işlemlerinde, gönderici ve alıcının sadece telefon numarası veya e-posta adresi gibi bilgileri girilmesi yeterlidir. FAST işlemlerinde, tek seferde en fazla 1.000 TL transfer edilebilir.

EFT/FAST Ücretleri Ne Kadar?

EFT/FAST işlemlerinde bankaların uyguladığı ücretler, bankadan bankaya değişiklik gösterir. Bankaların güncel EFT/FAST ücretlerini öğrenmek için bankaların web sitelerini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, bazı bankalar, belirli koşulları sağlayan müşterilerine EFT/FAST işlemlerini ücretsiz veya indirimli olarak sunmaktadır.

EFT/FAST Nasıl Yapılır?

EFT/FAST işlemlerini yapmak için bankanızın internet bankacılığı, mobil bankacılığı, ATM veya şube kanallarını kullanabilirsiniz. EFT/FAST işlemlerini yaparken, gönderici ve alıcı bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerektiğini unutmayın. Ayrıca, EFT/FAST işlemlerini yapmadan önce bankanızın güncel EFT/FAST ücretlerini kontrol etmenizde fayda vardır.