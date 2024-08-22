Merkez Parti, Deprem Sonrası Politikalarını Açıkladı

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'dan Önemli Açıklamalar

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır, partinin manifestosunu açıkladı. Bakır, depremler sonrası orta ve ağır hasarlı konut sahiplerini belirsizlik içinde bırakmamak için öngörülebilir ve şeffaf politikalar izleyeceklerini vurguladı.

Türkiye İçin Kritik Sorun: İstanbul Depremi

Bakır, 3 Ağustos'ta yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin olası İstanbul depremi olduğunu belirtti. Bu depremin ekonomiye maliyetinin 300 milyar dolardan fazla olabileceğini ifade etti.

Fay Hatlarından Uzaklaşmak

"Yakın fay hatlarından etkilenen şehirlerimizi korumak amacıyla, şehirlerimizi ve sanayimizi en az 20 kilometre uzağa taşıyacağız," diyen Bakır, depremler sonrası vatandaşların belirsizlik içinde kalmamaları için belirli politikalar geliştireceklerini söyledi.

Ekonomik Politikalarda Yeni Yaklaşımlar

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çeken Bakır, parti olarak piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimini benimsediklerini ifade etti. Bakır, kur politikalarının piyasa dengesine dayalı olarak belirli bir süreç içerisinde şekilleneceğini belirtti. "Ekonomi politikalarımız sıcak para üzerine kurulmayacak," diye ekledi.

Yasa Dışı Göçmen Politikaları

Bakır, yasa dışı göçmenlere dair bir program aracılığıyla vatanlarına geri göndereceklerini ve Merkez Parti iktidarında yabancılara vatandaşlık verilmeyeceğini açıkladı.

Terörle Mücadele ve Deniz Bakanlığı

Terör örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirten Bakır, ayrıca Mavi Vatan stratejisi kapsamında yeni bir Deniz Bakanlığı kurulacağını ifade etti.

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır, olağanüstü kongrede parti genel başkanlığına seçilmesinin ardından bir otelde düzenlediği basın toplantısında partisinin manifestosunu açıkladı.

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır, olağanüstü kongrede parti genel başkanlığına seçilmesinin ardından bir otelde düzenlediği basın toplantısında partisinin manifestosunu açıkladı.

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır, olağanüstü kongrede parti genel başkanlığına seçilmesinin ardından bir otelde düzenlediği basın toplantısında partisinin manifestosunu açıkladı.