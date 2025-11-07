Merkezefendili Kadınlar Pamukkale ve Kaklık Mağarası'nı Geziyor

Merkezefendi Belediyesi'nin 'Haydi Kadınlar Pamukkale’ye' çağrısıyla düzenlenen turlar, ilçedeki kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Belediye, Cumhuriyet Bayramı'na özel başlattığı etkinlikle, Merkezefendi'de ikamet eden kadınlara UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale ve Denizli'nin doğal zenginliklerinden Kaklık Mağarasını görme fırsatı sunuyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan geziye katılan kadınlara eşlik ediyor ve onları uğurluyor.

35 yaş ve üzeri Merkezefendili kadınların katıldığı turlar, Aralık ayına kadar her hafta gerçekleştiriliyor ve kısa sürede kontenjan doldu. Kafiledeki kadınlar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Doğan'a teşekkür etti.

Başkan Doğan: "Kadınlara çok güveniyorum ve onları çok seviyorum"

"Kendi şehrimizin güzelliklerini görmemiş, tanımamış ve yaşamamış kadınlarımıza bu imkanı sağlamak ve yoğun ilgi görmek bizleri mutlu ediyor. Merkezefendili kadınlarımıza bir söz vermiştik. Denizli’mizin tarihi ve turistik yerleri görecek, tanıyacak ve yaşayacak diye. Sözümüzü tuttuk. Ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok hemşehrimiz ve gencimiz bu güzel yerleri ne yazık ki görmüyor. Kadın öğrenirse, gelişirse ve özgürleşirse refahın artacağına inanıyoruz. Kadınlara çok güveniyorum ve onları çok seviyorum"

