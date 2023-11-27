Merkezi Hakem Kurulu'ndan VAR Kayıtlarına Yönelik Açıklama: İddialar Gerçek Dışı!

TFF’nin resmi internet sitesinden bir açıklama yapan İbanoğlu, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını yetkisi dahilinde dikkatle dinlediğini belirtti. İbanoğlu, “Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine dair iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim.” ifadelerini kullandı.

Bazı Hakemleri Dinlendirme Kararı Aldık!

İbanoğlu, ayrıca hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiklerini ve bazı hakemleri, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu. İbanoğlu açıklamasında “Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.” ifadelerine yer verdi.

Tartışmalı Pozisyon Neydi?

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının 52. dakikasında Karagümrük’ün hücumunda Fenerbahçe savunmasından Serdar Aziz’in topa elle müdahale ettiği iddia edilmişti. Hakem Arda Kardeşler, pozisyonu devam ettirirken, VAR hakemi Koray Gençerler’in de inceleme yapmadığı ortaya çıkmıştı. Bu durum, Fenerbahçe cephesinde büyük tepkiye neden olmuştu.