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Merkezi Yönetim Bütçe Verileri: 2023'ün İlk 10 Ayında Harcamalar ve Gelirler

Ekim 2023 bütçe verilerine göre merkezi yönetim harcamaları 955 milyar liraya, gelirler ise 769 milyar liraya ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:58
Merkezi Yönetim Bütçe Verileri: 2023'ün İlk 10 Ayında Harcamalar ve Gelirler

2023'ün İlk 10 Ayında Bütçe Uygulama Sonuçları

Merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Ekim 2023 döneminde yapılan harcama 8 trilyon 114 milyar 115 milyon lira, bütçe gelirleri ise 6 trilyon 853 milyar 826 milyon lira olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıklayarak önemli verilere dikkat çekti.

Bütçe Giderleri ve Gelirleri

Ekim 2023’te merkezi yönetim bütçe giderleri 569 milyar 211 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 67,9 artışla 955 milyar 478 milyon lira seviyesine yükseldi. Bu veri, 2024 yılı için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon lira bütçe ödeneğinin yüzde 8,6'sının kullanıldığını gösteriyor.

Öte yandan, faiz dışı denge Ekim ayında 50 milyar 53 milyon lira açık verirken, geçen yıl bu rakam 28 milyar 651 milyon lira düzeyindeydi. Faiz hariç bütçe giderleri de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,1 artarak 819 milyar 260 milyon lira olarak gerçekleşti.

Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik

Ekim ayında personel giderleri 241 milyar 575 milyon lira ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,2 artış gösterdi. Burada, bütçede öngörülen 2 trilyon 553 milyar 495 milyon lira ödeneğin yüzde 9,5'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise 29 milyar 32 milyon lira olarak hesaplandı. Bu rakam da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,3 artmıştır.

Bütçe Gelirlerinin Artışı

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Ekim 2022'de 473 milyar 750 milyon lira iken, bu yıl yüzde 62,4 artışla 769 milyar 207 milyon lira seviyesine yükseldi. Vergi gelirleri tahsilatı da geçen ay 643 milyar 605 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim Dönemi Gerçekleşmeleri

Ocak-Ekim 2023 döneminde bütçe giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,4 artışla 8 trilyon 114 milyar 115 milyon lira olurken, toplam bütçe gelirleri 6 trilyon 853 milyar 826 milyon lira olarak kaydedildi. Bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı ise %81,2 olarak belirlendi.

Bu veriler, Türkiye'nin bütçe disiplini ve gelir yönetimi konusundaki stratejik hedeflerini gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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