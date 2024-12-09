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Merriam-Webster Sözlüğü, 2024 Yılının Kelimesi Olarak 'Kutuplaşma'yı Seçti

Merriam-Webster, 2024'te en çok öne çıkan kelimeyi 'kutuplaşma' olarak belirledi, kelime ABD'deki ayrışmaları simgeliyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:02
Merriam-Webster Sözlüğü, 2024 Yılının Kelimesi Olarak 'Kutuplaşma'yı Seçti

Merriam-Webster Sözlüğü, 'Kutuplaşma' Terimini Yılın Kelimesi İlan Etti

İngilizce dilinin en tanınmış kaynaklarından biri olan Merriam-Webster sözlüğü, 2024 yılı için yılın kelimesi olarak 'kutuplaşma' (polarization) terimini belirledi.

ABD Medyasındaki Eğilimler

Sözlüğün resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 'kutuplaşma' kelimesi, özellikle ABD medyasının başkanlık seçimleri döneminde halk arasındaki ayrışmayı vurgulamak amacıyla sıkça kullanıldı.

Dünya Çapında Kullanım

Ayrıca, kutuplaşma teriminin yıl boyunca dünya genelinde toplumsal konularda meydana gelen yeni çatlakları ifade etmek amacıyla da tercih edildiği belirtildi.

Kutuplaşma Nedir?

Merriam-Webster, kutuplaşmayı "iki zıt uç arasındaki fikir ayrılığı, özellikle bir grup ya da toplumun inançlarının veya çıkarlarının bir yelpaze yerine zıt uçlarda yoğunlaşması durumu" olarak tanımlıyor.

Diğer Öne Çıkan Kelimeler

Sözlük, TikTok'taki yeni trendler doğrultusunda 'demure' (ölçülü, ağırbaşlı), ABD Başkanları Joe Biden ve Donald Trump'ın yaşları nedeniyle gündeme gelen 'cognitive' (bilişsel) gibi kelimeleri de 2024 yılını tanımlayan diğer terimler arasında sıraladı.

Geçen Yılın Kelimesi: Otantik

2023 yılı için Merriam-Webster, 'gerçek' ile 'sahte' arasındaki çizginin giderek bulanıklaşması nedeniyle 'otantik' kelimesini yılın sözü olarak belirlemişti.

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