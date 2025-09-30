Mersin Açıklarına 7. Nesil Sondaj Gemisi Taşucu Limanı'na Demirledi

Türkiye Petrolleri'ne devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, inşası tamamlandıktan sonra Mersin Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:58
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilki, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Devir ve varış süreci

Satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrolleri'ne devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden biri, Silifke ilçesine ulaştı.

Gemi özellikleri ve bekleme süreci

Geçen yıl Güney Kore'de inşası tamamlanan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olup, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip.

Gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Gelecek planları

Henüz isimleri belirlenmeyen gemilerden ikincisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Gemilerin 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.

