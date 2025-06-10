Mersin Açıklarında Dalgıcın Yunuslarla Unutulmaz Anları

Mersin açıklarında dalış yaparken, kendisine eşlik eden yunusları görüntüleyen dalgıç Irfan Alınç, bu eşsiz deneyimi su altı kamerasıyla kaydetti. Aydıncık ilçesi açıklarına tekneyle açılan Alınç, derin mavi suların gizemini keşfetmek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Dalış sırasında karşılaştığı yunus sürüsünü görüntülemeyi başaran Alınç, aynı zamanda yunuslara balık yedirerek onları daha da yakından tanıma fırsatı buldu. Videolarda, Alınç'ın çevresinde hareket eden yunuslara balık ikram ettiği anlar dikkat çekti.

Dalışta Yunuslarla Duygusal Bağ Kurdu

17 yıldır dalış yapan Irfan Alınç, son zamanlarda sık sık yunuslarla karşılaşma şansı bulduğunu belirtti. AA muhabirine konuşan Alınç, "Yunuslarla sık sık karşılaşmaya başlayınca yanıma kamera ve balık alarak dalışa gitmeye karar verdim. Yunusları görünce onlara balık ikram ettim. Bana yaklaşınca onları ellerimle sevdim. Benim için mükemmel anı oldu," dedi.

Yunusların insanlara zarar vermediğini bildiğini ve onlara ara sıra balık vererek aralarında duygusal bağ oluştuğunu ifade eden Alınç, bu büyüleyici deneyimin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

Mersin açıklarında dalış yapan İrfan Alınç, yunus sürüsüyle karşılaştığı anları su altı kamerasıyla kaydetti. Alınç, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.