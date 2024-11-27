Mersin Açıklarında Yan Yatan 'ESPERANZA B' Gemisi Dengeye Oturtuldu

Mersin'de Yan Yatan Kuru Yük Gemisi Düzeltildi

Mersin açıklarında dün akşam saatlerinde yan yatan 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisi, mürettebatının özverili çalışmaları sonucunda dengeye oturtuldu. Yük almak için gittiği Serbest Bölge'nin 2 mil açığında, 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki gemi, kaptan ve 5 kişilik mürettebatın müdahalesiyle düzeltme işlemi gerçekleştirildi.

Çalışmalar esnasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, deniz polisi ve Mersin Uluslararası Limanı ekipleri bölgede destek verdi. Düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'BAYRAK 2' adlı bot ile tedbir amaçlı tahliye edilen 7 personel, gemiye geri alındı.

Geminin teknik kontrollerinin tamamlanmasının ardından normal seyrine döneceği belirtildi. Ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis bandralı bu kuru yük gemisinin, yan yatma sebebi henüz bilinmemekle birlikte, geminin 13 kişilik yabancı uyruklu mürettebatından 7'si tedbiren tahliye edilerek, kaptan ve 5 personel gemide kalarak düzeltme işlemlerine katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.