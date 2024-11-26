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Mersin Açıklarında Yatan Yük Gemisi İçin Tahliye İşlemi Başlatıldı

Mersin'de yan yatan yük gemisi 'ESPERANZA B' için tahliye işlemleri acil olarak başlatıldı. Kaptan dahil 6 mürettebat gemide kaldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:48
Mersin Açıklarında Yatan Yük Gemisi İçin Tahliye İşlemi Başlatıldı

Mersin'de Yanan Yük Gemisi İçin Acil Tahliye Başlatıldı

Mersin açıklarında yan yatan ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan mürettebat için tahliye çalışmaları başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemideki personelin acil tahliyesi için gerekli adımları attı.

Vali Pehlivan Açıklama Yaptı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, geminin serbest bölgeye yük almak için gelen boş bir gemi olduğunu açıkladı. Gemideki 13 kişilik yabancı uyruklu mürettebattan 7’sinin tedbiren tahliye edildiğini belirtti.

Vali Pehlivan, yapılan tahliye talebinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, deniz polisi ve Mersin Uluslararası Limanı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini aktardı.

Gemide Kalan Mürettebat ve Durum Bilgisi

Geminin kaptan dahil 6 mürettebatı gemide kaldı. Vali, ekiplerin geminin batma riski bulunmadığını ve dengeyi sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Herhangi bir olumsuzluk durumunda kalan mürettebatı alma ve gemiyi limana çekme ihtimalinin değerlendirileceğini söyledi.

Yapılan açıklamalara göre, geminin yan yatma sebebinin tam olarak bilinmemekle birlikte 'balans suyu' kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

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