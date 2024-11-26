Mersin Açıklarındaki Yan Yatan Kuru Yük Gemisi İçin Acil Tahliye Başlatıldı

Mersin'de Gemi Tahliye Operasyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Gemi Durumu ve Tahliye Çalışmaları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır." bilgisi paylaşıldı.

Tahliye işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirileceği ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.