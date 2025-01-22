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Mersin Akdeniz'de Çuval Deposunda Yangın: Hasar Oluştu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çuval deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı; iş yerinde hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:41
Mersin Akdeniz'de Çuval Deposunda Yangın: Hasar Oluştu

Mersin'de Yangın Panik Yarattı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir çuval deposunda çıkan yangın, bölgedeki vatandaşlarda korku dolu anlar yaşattı. Hal Mahallesi'nde, naylon çuvalların yer aldığı depoda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte alevler hızla büyümeye başladı.

İhbar Üzerine Müdahale

Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından, bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, olay yerine intikal ederek yangına kısa sürede müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü; ancak iş yerinde önemli derecede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çuval deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çuval deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çuval deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çuval deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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