Mersin Akdeniz’de Park Yenileme Çalışmaları Hızlandı

Mersin Akdeniz’de park ve yeşil alanlarda kapsamlı yenileme

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların dinlenme ve sosyalleşme alanı olan park ve yeşil alanlarda yenileme, bakım ve tadilat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkez-kırsal ayrımı yapmadan farklı mahallelerde yüzlerce parkı baştan sona yenileyerek peyzaj ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

Kum zemin kauçukla değişti, yeni oyun grupları yerleştirildi

Ekiplerin son durağı sahil bölgesindeki Karaduvar Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri arasında ‘Şehitlik Parkı’ olarak bilinen parkta kapsamlı yenileme çalışması başlatıldı. Daha önce kum olan zemin, güçlü ve dayanıklı kauçukla kaplanarak çocuklar için daha güvenli hale getirildi. Parktaki salıncak ve kaydırak gibi oyun grupları tamamen yenilendi; çevre düzenlemesi ve aydınlatma eksikleri giderildi.

Romanlar Parkı da yenilendi

Akdeniz Belediyesi ekipleri, Kiremithane Mahallesinde bulunan Romanlar Parkında da zemin yenileme ve kauçuk kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan düzenlemelerin ilçenin estetik görünümünü iyileştirdiği ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sunduğu vurgulandı.

Başkan Vekili Zeyit Şener’den açıklama

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçedeki park ve yeşil alanların modern bir görünüme kavuşturulması için ekiplerin planlı bir şekilde çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, hazırladığı planlama kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan ancak ihmal edilmiş park ve yeşil alanlarda tadilat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Amacımız, ilçemizin yeşil alan varlığını koruyup artırmakla birlikte vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturmak. Akdeniz Belediyesi olarak gerek park yenilemeleri, gerek yol ve asfalt çalışmaları, gerekse çevre temizliği konularında hizmetlerimizi kesintisiz şekilde artırarak sürdürüyoruz."

Vatandaşlardan teşekkür

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan Karaduvar Mahallesi sakinleri, kısa süre önce bazı parkların tamamen yenilendiğini hatırlatarak hizmetlerden dolayı Zeyit Şener ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

