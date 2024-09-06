Mersin Anamur'da Çay Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Mersin Anamur'da Şok Edici Olay

Mersin'in Anamur ilçesinde, Dragon Çayı kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Edinilen bilgilere göre, yerel halktan gelen bir ihbar sonucunda sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ceset İbrahim Güzel'e Ait

Yapılan incelemelerde yerde hareketsiz yatan kişinin İbrahim Güzel (23) olduğu belirlenirken, maalesef yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Cesedin bulunduğu alanda yapılan ilk incelemenin ardından, Güzel'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.