Mersin Anamur'da İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Öldü

Mersin Anamur'da Bahçelievler Mahallesi'nde çarpışan motosikletlerin sürücüleri Soner Bayar (16 KFM 88) ve Alparslan Bulut (33 APV 876), hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:02
Bahçelievler Mahallesi'nde kaza

Mersin'in Anamur ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü hayatını kaybetti.

Çarpışan araçlardan biri, Soner Bayar'ın kullandığı 16 KFM 88 plakalı motosiklet; diğeri ise Alparslan Bulut idaresindeki 33 APV 876 plakalı motosikletti.

Kazada ağır yaralanan sürücüleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılara yapılan müdahalelere rağmen, her iki sürücü de kurtarılamadı.

