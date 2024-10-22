Mersin Anamur'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Anamur'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen orman yangını başarıyla kontrol altına alındı. Yangının, Bozdoğan Mahallesi Pullu mevkisindeki ormanlık alanda çıktığı ve ilk belirlemelere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklandığı bildirildi.
Yangına Müdahale
Olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye 9 arazöz, 9 su tankı ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Yangın alanına Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.
Zirai Alanda Zarar
Yangının sıçradığı zirai alanda ise eski bir evin zarar gördüğü kaydedildi. Ancak ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.