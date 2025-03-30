Mersin Bozyazı'da Serada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Tekmen Mahallesi Doğancılar mevkisinde bulunan iki serada yangın çıktı. Halil İbrahim Çelik ve Yakup Rüzgar'a ait olan seralarda meydana gelen bu olay, bölge halkını tedirgin etti.

İhbarın ardından Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin özverili müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangın nedeniyle seralarda önemli hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yangın çıkan 2 serada hasar oluştu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yangın çıkan 2 serada hasar oluştu.