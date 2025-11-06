Mersin Büyükşehir Belediyesi ISO 10002 Belgesi Aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan kapsamlı denetimlerin ardından ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı. Bu belgeyle belediye, vatandaş odaklı hizmet anlayışında uluslararası standartlara ulaştığını resmen belgeledi.

Belediye, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini entegre şekilde yürütüyor ve böylece Türkiye'de örnek belediyeler arasında yer alıyor.

Vatandaş odaklı, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim

Bu başarı, hizmet sunumunda kalite, güvenlik, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını gösteriyor. Belediyenin uyguladığı sistemler; vatandaş talep, öneri ve şikayetlerinin etkin yönetimi, enerji tüketiminin azaltılması, çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına odaklanıyor.

Entegre yönetim sistemi sayesinde Büyükşehir Belediyesi, tüm birimlerinde sürekli iyileştirme kültürünü, veri temelli karar alma mekanizmalarını ve kurumsal performans ölçümünü güçlendirdi. Ayrıca kaynak verimliliğini artırırken vatandaş memnuniyeti, çevre koruma ve çalışan güvenliğinde sürdürülebilir gelişimi desteklediğini belgeledi.

Denetim ve süreç

TSE tarafından gerçekleştirilen üç günlük kapsamlı tetkik programı sonucunda belgenin verildiği belirtildi. Başvuru, Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı 'Teksin İletişim Koordinasyon ve Çağrı Merkezi' için yapıldı. 'Alo 185' Teksin Çağrı Merkezi, 2020'den bu yana MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ortak çatısı altında hizmet veriyor.

Yetkili açıklamaları

Ezgi Başer, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı, belediyenin 5 adet yönetim sistemi belgesinin bulunduğunu belirterek başvuru gerekçesini şöyle anlattı: 'Bu hizmeti belgelendirmek istedik. Bir birim, yönetim sistemlerine bağlı olacak şekilde çalıştığında her zaman daha profesyonel gideceğini düşünüyoruz. Başkanımız Vahap Seçer de bizi hep yönetim sistemleriyle çalışmaya teşvik eden bir yönetici. Bu sebeple 10002'ye başvuru yaptık. 3 gün boyunca Türk Standartları Enstitüsü tetkik heyetimiz buradaydı. Oldukça yoğun bir tetkik süreci geçirdik.'

Başer, Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen tetkik programında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak sürecin içinde olduklarını belirtti ve ekledi: 'Aldığımız geri bildirimlere göre de belgemizi almaya hak kazandık. Raporda yer alan geri bildirimlere; sistemimizi daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyiye götürebiliriz, bir sonraki denetime kadar neler ekleyebiliriz? diye canla başla çalışmamıza devam edeceğiz.'

