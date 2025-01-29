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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AA'nın Yılın Kareleri'ni Oyladı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri fotoğraflarını oyladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:59
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AA'nın Yılın Kareleri'ni Oyladı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraf yarışmasında oy kullandı. Bu özel etkinlik, yıl içinde çekilen en etkileyici fotoğrafları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Öztoprak, oylama sürecinde fotoğrafların toplumsal olaylara ve insan hayatına olan etkilerini de göz önünde bulundurarak seçim yaptığını söyledi. Yılın Kareleri oylaması, her yıl olduğu gibi bu sene de fotoğraf sanatına ve haberciliğe katkı sağlamak için düzenleniyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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