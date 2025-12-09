Mersin'de 1-7 Aralık 2025'te 874 Kişi Yakalandı

Mersin'de 1-7 Aralık 2025 Tarihli Güvenlik Değerlendirmesi

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında kent genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan tedbirler, yürütülen operasyonlar ve denetim sonuçları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Yürütülen Faaliyetler

Valilikte düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında yürüttüğü faaliyetler masaya yatırıldı. Kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyonlar ve uygulanan tedbirler hakkında değerlendirme yapıldı.

Denetim ve Operasyon Sonuçları

Açıklanan verilere göre, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya aranan 874 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimleri kapsamında 103 bin 792 araç kontrol edilirken, bu kontrollerde bin 431 araç trafikten men edildi. Ayrıca kent genelinde 790 ticari taksi denetime tabi tutuldu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan huzur uygulamasında bin 637 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Uygulamada yakalanan 3 yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Toplantıda belirtilen bu veriler, il genelinde güvenlik tedbirlerinin sürdürülerek kamu düzeninin korunmasına yönelik kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

