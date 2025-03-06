Mersin'de 10 Ton Çöp Çıkarılan Evde Temizlik Seferberliği

Mersin'de Evden 10 Ton Çöp Çıkarıldı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Tozkoparan Mahallesi'nde bir evden tam 10 ton çöp çıkarıldı. Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, mahalle sakinleri, kötü koku yayılan müstakil ev hakkında belediyeye şikayette bulundu.

Zabıta ve Temizlik Ekiplerinin Çalışmaları

Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde büyük miktarda atığın biriktiğini tespit etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, yaşlı bir kadına ait evden 10 ton çöp toplandı ve kamyonlarla döküm alanına taşındı.

Atıkların temizlenmesinin ardından ev ve çevresinde detaylı bir temizlik gerçekleştirildi.

Yaşlı Kadın Koruma Altına Alındı

Bu süreçte, ev sahibi olan yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, yaptığı açıklamada, Toroslar'ı kentin en temiz ilçesi yapmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 ton çöp çıkarıldı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 ton çöp çıkarıldı.