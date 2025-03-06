Mersin'de 10 Ton Çöp Çıkarılan Evde Temizlik Seferberliği

Mersin Toroslar'da bir evden 10 ton çöp çıkarıldı, yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:08
Mersin'de 10 Ton Çöp Çıkarılan Evde Temizlik Seferberliği

Mersin'de Evden 10 Ton Çöp Çıkarıldı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Tozkoparan Mahallesi'nde bir evden tam 10 ton çöp çıkarıldı. Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, mahalle sakinleri, kötü koku yayılan müstakil ev hakkında belediyeye şikayette bulundu.

Zabıta ve Temizlik Ekiplerinin Çalışmaları

Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde büyük miktarda atığın biriktiğini tespit etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, yaşlı bir kadına ait evden 10 ton çöp toplandı ve kamyonlarla döküm alanına taşındı.

Atıkların temizlenmesinin ardından ev ve çevresinde detaylı bir temizlik gerçekleştirildi.

Yaşlı Kadın Koruma Altına Alındı

Bu süreçte, ev sahibi olan yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, yaptığı açıklamada, Toroslar'ı kentin en temiz ilçesi yapmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 ton çöp...

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 ton çöp çıkarıldı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 ton çöp...

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 ton çöp çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Go-Kart Pistinde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır
3
NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-Ukrayna Görüşmeleri İçin Temkinli İyimser
4
Şili'de 6 Büyüklüğünde Deprem: Antofagasta'da Gerçekleşti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: Kalıcı Güvenlik İklimi Vurgusu
7
Polonya, NATO Savunma Hedefini Yüzde 3'e Çıkarmak İçin Başvurdu

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı