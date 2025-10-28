Mersin'de 102 Metrelik Türk Bayrağıyla 29 Ekim Yürüyüşü

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi; törene Vali Atilla Toros ve Başkan Vahap Seçer katıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 21:17
Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Etkinlik güzergahı ve kapanış

Valilikçe düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı. Katılımcıların taşıdığı Türk bayrağı, yürüyüşün ardından Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.

Tören ve katılımcılar

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Programa Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gülnar'da fener alayı

Etkinlikler kapsamında Gülnar ilçesinde de kaymakamlık ve belediye öncülüğünde fener alayı düzenlendi.

Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı. Mersin Valiliğince düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı. Katılımcıların 102 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevinde son buldu. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

