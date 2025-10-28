Mersin'de 102 Metrelik Türk Bayrağıyla 29 Ekim Yürüyüşü

Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Etkinlik güzergahı ve kapanış

Valilikçe düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı. Katılımcıların taşıdığı Türk bayrağı, yürüyüşün ardından Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.

Tören ve katılımcılar

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Programa Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gülnar'da fener alayı

Etkinlikler kapsamında Gülnar ilçesinde de kaymakamlık ve belediye öncülüğünde fener alayı düzenlendi.

