Mersin'de 14 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ortak bir çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltılar ve yargılama

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.S, A.T, M.C. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenlerin akıbeti

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi.

