Mersin'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:45
Mersin'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Mersin'de, farklı suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.G. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, H.G. hakkında başlatılan operasyon neticesinde önemli bir gelişme yaşandı.

44 Suçtan Soruşturma Geçiriyordu

H.G.'nin, toplamda 44 suçtan soruşturma dosyası bulunduğu ve bunlardan 13'ünden arandığı tespit edildi. Firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen başarılı bir operasyonla ele geçirildi.

Yakalanan H.G., gerekli işlemlerin ardından cezaevine götürüldü. Bu gelişme, bölgede suçla mücadele konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Mersin'de farklı suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...

Mersin'de farklı suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hakkında 44 suçtan soruşturma dosyası olduğu ve 13'ünden arandığı belirlenen firari hükümlü, cezaevine götürüldü.

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